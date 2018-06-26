В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление

На Академгородке активисты напали на табор ромов, чтобы "сделать жизни простых украинских граждан немного легче"

В Киеве активисты разгромили табор ромов. Об этом рассказали представители организации "Немезида".

"Недавно наши активисты по жалобам местных жителей посетили очередной цыганский лагерь в лесу у метро "Академгородок", где расположились более двадцати цыганских халуп", - отметили в националистической организации.

По словам активистов, ромы "по обычаю развели помойку и наркопритон, что совершенно не устраивало местных жителей, которые привыкли гулять в лесу или рядом с детской площадкой".

В Киеве активисты разгромили табор ромов (фото: facebook.com/nemezida.off.ua)

"Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывчатыми и горячими подарками. Во время визита нам удалось напугать вредителей и уничтожить несколько палаток, возле которых мы нашли горы шприцев, бутылок из-под алкоголя и медпрепаратов. Конечно, в этом лагере-помойке разобраться трудно, но понятно, что за цыганскими предпочтениями, наркотики и их распространение были одним из главным способом заработка", - говорится в сообщении.

В Киеве активисты разгромили табор ромов (фото: facebook.com/nemezida.off.ua)

Разгром табора активисты снимали на видео, но опубликовали лишь несколько фото. Это, по их словам, связано "исключительно с конспирацией и банальными правилами безопасности".

"Наша деятельность - не хайп и не желание быть "в тренде". Местным надоели воришки, наркоторговцы и другие ур*ды из цыганского лагеря - мы постарались сделать все, чтобы жизнь простых украинских граждан была хотя бы немного легче", - отметили в "Немезиде".

Разгром табора ромов в Киеве (фото: t.me/nemezida_ua)

"Поскольку цыганские ур*ды, антиукраинские "правозащитники" и полиция находятся в одной коалиции против украинского народа, мы вынуждены прибегать к скрытности и действовать в тени. Но это нас не остановит. Продолжение следует. Дальше - больше", - добавили активисты.

Отметим, что организация "Немезида" позиционируют себя "объединением националистов и неравнодушных граждан, которым надоело играть в политкорректность, трясясь над собственным имиджем".

Скриншот поста (t.me/nemezida_ua)

Скриншот поста (t.me/nemezida_ua)

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