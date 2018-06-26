Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление

STYLERLIFE        26.06.2018 - 13:25
Табор ромов (фото: poima360.ru)
Табор ромов (фото: poima360.ru)

На Академгородке активисты напали на табор ромов, чтобы "сделать жизни простых украинских граждан немного легче"

В Киеве активисты разгромили табор ромов. Об этом рассказали представители организации "Немезида".

"Недавно наши активисты по жалобам местных жителей посетили очередной цыганский лагерь в лесу у метро "Академгородок", где расположились более двадцати цыганских халуп", - отметили в националистической организации.

По словам активистов, ромы "по обычаю развели помойку и наркопритон, что совершенно не устраивало местных жителей, которые привыкли гулять в лесу или рядом с детской площадкой".

В Киеве активисты разгромили табор ромов (фото: facebook.com/nemezida.off.ua)

"Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывчатыми и горячими подарками. Во время визита нам удалось напугать вредителей и уничтожить несколько палаток, возле которых мы нашли горы шприцев, бутылок из-под алкоголя и медпрепаратов. Конечно, в этом лагере-помойке разобраться трудно, но понятно, что за цыганскими предпочтениями, наркотики и их распространение были одним из главным способом заработка", - говорится в сообщении.

В Киеве активисты разгромили табор ромов (фото: facebook.com/nemezida.off.ua)

Разгром табора активисты снимали на видео, но опубликовали лишь несколько фото. Это, по их словам, связано "исключительно с конспирацией и банальными правилами безопасности".

"Наша деятельность - не хайп и не желание быть "в тренде". Местным надоели воришки, наркоторговцы и другие ур*ды из цыганского лагеря - мы постарались сделать все, чтобы жизнь простых украинских граждан была хотя бы немного легче", - отметили в "Немезиде".

Разгром табора ромов в Киеве (фото: t.me/nemezida_ua)

"Поскольку цыганские ур*ды, антиукраинские "правозащитники" и полиция находятся в одной коалиции против украинского народа, мы вынуждены прибегать к скрытности и действовать в тени. Но это нас не остановит. Продолжение следует. Дальше - больше", - добавили активисты.

Отметим, что организация "Немезида" позиционируют себя "объединением националистов и неравнодушных граждан, которым надоело играть в политкорректность, трясясь над собственным имиджем".

Скриншот поста (t.me/nemezida_ua)

Скриншот поста (t.me/nemezida_ua)

Ранее Styler писал о том, что в Киеве ромы напали на 16-летнего подростка, когда тот отмечал день рождения друга.

Хайп-такси: с чего нужно начать менять страну

"Виновна безнаказанность": нардеп Сергей Лещенко высказался о нападении на ромов Новое поселение: в Киеве 300 ромов обосновали табор (видео)
Теги: цыгане, националисты
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь