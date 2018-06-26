У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву

На Академмістечку активісти напали на табір ромів, щоб "зробити життя простих українських громадян трохи легше"

У Києві активісти розгромили табір ромів. Про це розповіли представники організації "Немезіда".

"Нещодавно наші активісти за скаргами місцевих жителів відвідали черговий циганський табір у лісі біля метро "Академмістечко", де розташувалися більше двадцяти циганских халуп", - зазначили в націоналістичній організації.

За словами активістів, роми "за звичаєм розвели смітник і наркопритон, що зовсім не влаштовувало місцевих мешканців, які звикли гуляти в лісі або поруч з дитячим майданчиком".

У Києві активісти розгромили табір ромів (фото: facebook.com/nemezida.off.ua)

"Щоб хоч якось змінити ситуацію, ми вирішили влаштувати циганам попереджувальний візит, під час якого "пригостили" їх вибуховими та гарячими подарунками. Під час візиту нам вдалося налякати шкідників та знищити декілька наметів, біля яких ми знайшли гори шприців, пляшок з під алкоголю й мед. препаратів. Звичайно, у цьому таборі-смітнику розібратися важко, але зрозуміло, що за циганським вподобанням, наркотики та іх розповсюдження були одним із головним способом заробітку", - йдеться в повідомленні.

У Києві активісти розгромили табір ромів (фото: facebook.com/nemezida.off.ua)

Розгром табору активісти знімали на відео, але опублікували лише кілька фото. Це, за їх словами, пов'язано "виключно з конспірацією і банальними правилами безпеки".

"Наша діяльність - не хайп і не бажання бути " в тренді". Місцевим набридли злодюжки, наркоторговці та інші вир*дки із циганського табору - ми постаралися зробити все, аби життя простих українських громадян було хоча б трохи легшим", - відзначили в "Немезіді".

Розгром табору ромів у Києві (фото: t.me/nemezida_ua)

"Оскільки циганські вир*дки, антиукраїнські "правозахисники" та поліція перебувають в одній коаліції проти українського народу, ми змушені вдаватися до скритності та діяти в тіні. Та це нас не спинить. Далі буде. Далі - більше", - додали активісти.

Зазначимо, що організація "Немезіда" позиціонує себе "об'єднанням націоналістів і небайдужих громадян, яким набридло грати в політкоректність, трясучись над власним іміджем".

Скріншот поста (t.me/nemezida_ua)

Скріншот поста (t.me/nemezida_ua)

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