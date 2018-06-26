Под Харьковом водитель сбил пенсионерку на велосипеде (фото)

В поселке Панютино произошло смертельное ДТП
В Харьковской области произошла смертельная авария. 31-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил 63-летнюю велосипедистку. В результате ДТП женщина погибла. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области в соцсети Facebook.
Авария произошла 25 июня в 13:00 в поселке Панютино Лозовского района.
По данным правоохранителей, пострадавшая женщина умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
Фото: Авария (facebook.com/police.kharkov)
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.
Скриншот поста (facebook.com/police.kharkov)
Ранее соообщалось, что в Харькове водителя выбросило из разорванного на куски авто.
Водитель не справился с управлением и влетел в столб. Иномарку закрутило, потом пронесло через перекресток и ударило о два столба. Водителя в момент удара выбросило из машины. Мужчина чудом остался жив. Пассажир, которая в момент ДТП находилась в машине, была госпитализирована.
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