У Харківській області вчетверте стартував військово-патріотичний фестиваль "Захисник України – Крилаті вовкулаки", – Світлична

На Харківщині стартував військово-патріотичний фестиваль "Захисник України – Крилаті вовкулаки". Поміж гостей заходу, який проходить на базі аеродрому "Коротич", голова ХОДА Юлія Світлична, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Фестиваль "Захисник України" організовують військово-патріотичний десантно-спортивний клуб "Маргеловець" спільно з клубом службового собаківництва і Харківським аероклубом. Він присвячений загиблим Героям України, харків’янам Василю Мельникову і Івану Литвинову.

"Цей фестиваль вже вчетверте проходить на Харківщині, і обласна адміністрація традиційно підтримує його, як і інші, які спрямовані на підтримку наших військових, а також дають можливості для патріотичного виховання дітей та молоді. Ми у Харківській області комплексно займаємося патріотичним вихованням, в нас діє відповідна програма, яка реалізується разом з громадськістю та фахівцями. Постійно працюємо над тим, щоб в рамках програми проходили не тільки корисні, а й цікаві заходи, щоб діти навчалися із захопленням", – зазначила Світлична.

Звертаючись до учасників та гостей фестивалю, голова ХОДА наголосила на безцінному внеску захисників України в те, що ми маємо змогу проводити подібні заходи під чистим небом.

"Наша держава переживає важкі часи. І найголовніше зараз – триматися разом, об’єднувати і вірити у нашу спільну перемогу. Ми розуміємо ціну чистого неба. Сьогодні ми згадуємо героїв, які здобули його для нас ціною власного життя. Ми вдячні всім захисникам, які й сьогодні демонструють характер і честь і роблять все, щоб наші діти могли радіти мирному чистому небу", – сказала Світлична.

У відкритті фестивалю взяв участь відомий харківський громадський діяч, колишній в’язень нацистських концтаборів Ігор Малицький. На його думку, проведення подібних заходів вкрай необхідне для виховання молодого покоління.

У Харківській області стартував військово-патріотичний фестиваль Захисник України – Крилаті вовкулаки (фото: kharkivoda.gov.ua)

"Ми багато говоримо про героїв Другої світової війни, і це правильно – згадувати їхні подвиги. Але сьогодні поруч з нами є герої сьогодення, які сьогодні захищають країну. Люди, на яких треба рівнятися. Ми маємо саме на їхньому прикладі виховувати підростаюче покоління. Тому я сьогодні тут, на фестивалі, і радію, що керівник області Юлія Світлична також підтримує захід. Це дуже важливо", – поділився Ігор Малицький.

Фестиваль проходитиме в Коротичі 15-16 червня. Відвідувачі можуть побачити показові виступи парашутистів-десантників "Відкрите небо", виставку собак, виставку радіокерованих авіамоделей. Глядачам продемонструють навички поведінки зі зброєю, показові виступи по рукопашному бою та виступи Слобідського козацького війська. Учасники заходу можуть взяти участь у практичних заняттях з польової медицини і навіть здійснити підйом на повітряній кулі.

Довідково. Іван Литвинов народився 7 березня 1975 року у м. Краматорськ Донецької області. У 1995 році пішов на військову службу, після її закінчення залишився на посаді командира розвідувального зводу розвідувальної роти. Обіймав посаду старшого офіцера друкарської пропаганди військової частини А0628. У вересні 2014 року під час мобілізації був покликаний в ряди Збройних Сил України. Життя Івана Литвинова обірвалося під час оборони Донецького аеропорту 4 жовтня 2014 року. Похований на Харківщині, де мешкає його сім'я.

Василь Мельников народився 27 квітня 1977 року у місті Маріуполь. З дитинства займався парашутним спортом у Харківському аероклубі. Проходив термінову службу в рядах ЗСУ. У 2000 році в званні "молодший сержант" Василь Мельников підписав контракт і став служити радистом-парашутистом пошуково-рятувального зводу № 95 окремої аеромобільної бригади Житомирського гарнізону. Трагічно загинув 19 листопада 2002 року при виконанні службових завдань в тренувальному стрибку, рятуючи життя курсанта-парашутиста на аеродромі "Бородянка" Київської області. Похований Василь Мельников у Харкові на кладовищі №13.

На його могилі написані слова з Біблії "Немає більше тієї любові, як та, коли хтось кладе душу свою за друзів своїх".

Нагадаємо, що раніше Світлична розповідала про ремонт більш ніж 200 учбових закладів.