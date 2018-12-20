"Таких клоунів ще не бачив": в Херсоні чиновник побився з активістами (відео)

Колаж РБК-Україна

Люди прийшли поговорити про будівництво, але все закінчилося бійкою

У Херсоні начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Ростислав Маршак влаштував бійку з активістами, які були незадоволені будівельними роботами. Про це повідомляє місцеве видання kherson.net.ua.

Мешканці будинків 22 та 24 по вулиці Бєлінського прийшли до начальника ДАБІ, щоб висловити свої претензії з приводу будівельних робіт, які ведуться по сусідству з ними.

Активісти стверджують, що через нове будівництво руйнуються їхні будинки. При цьому чиновник слухати людей не став, а зажадав написати відповідну заяву на його ім'я і залишити кабінет.

Одного з активістів, який знімав відео, Маршак послав до "еб... матері". Після цього чиновник хотів піти, але жінки заступили йому шлях. Після чого він відштовхнув одну з них через що жінка та чоловік, що стояв поруч впали на підлогу.

Після цього інші активісти повалили Маршака на підлогу та викликали поліцію і швидку допомогу.

Відео: Facebook/Костянтин Шульга

Користувачі мережі почали активно коментувати бійку.

"Найняті за наші гроші службовці мешканців Херсона - платників податків, навіть за людей не вважають", - зазначив Олександр Юхненко.

Скріншот з коментарів під відео

"Так, таких клоунів ще не бачив Херсон", - написав Кирил Амар.

Нагадаємо, що 20 грудня у Верховній Раді нардеп-"оппоблоковец" Нестор Шуфрич влаштував бійку з Юрієм Березою з "Народного фронту".

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