"Таких клоунов еще не видел": в Херсоне чиновник подрался с активистами (видео)

Коллаж РБК-Украина

Люди пришли поговорить о строительстве, но все закончилось дракой

В Херсоне начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Ростислав Маршак устроил драку с активистами, которые были недовольны строительными работами. Об этом сообщает местное издание kherson.net.ua.

Жильцы домов 22 и 24 по улице Белинского пришли к начальнику ГАСИ, чтобы высказать свои претензии по поводу строительных работ, которые ведуться по соседству с ними.

Активисты утверждают, что из-за новой стройки разрушаются их дома. При этом чиновник слушать людей не стал, а потребовал написать соответствующее заявление на его имя и покинуть кабинет.

Одного из активистов, который снимал видео, Маршак послал к "еб... матери". После этого чиновник хотел уйти, но женщины преградили ему путь. После чего он оттолкнул одну из них из-за чего женщина и мужчина стоявший рядом упали на пол.

После этого другие активисты повалили Маршака на пол и вызвали полицию и скорую помощь.

Видео: Facebook/Костантин Шульга

Пользователи сети начали активно комментировать драку.

"Нанятые за наши деньги чиновники жителей Херсона - налогоплательщиков, даже за людей не считают", - отметил Александр Юхненко.

Скриншот из комментариев под видео

"Да, таких клоунов еще не видел Херсон", - написал Кирил Амаров.

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