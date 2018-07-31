У Херсоні іноземець напав на чотирирічну дівчинку

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Поліція повідомила, що грабіжник скоїв ще один злочин

У Херсоні іноземець зняв з дитини золоті сережки і зник. Про це повідомляє відділ комунікації Херсонської поліції.

Злочин стався в Суворовському районі міста Херсона. Громадянин Азербайджану підійшов у дворі до чотирирічної дівчинки і обманом заманив її в кущі. Там він зняв з дитини золоті сережки, а потім зник з місця події. Через добу поліцейські змогли ідентифікувати злочинця та затримати.

"Злочин стався біля під'їзду у Суворовському районі. До 4-річної дівчинки підійшов невідомий чоловік, взяв за руку і завів у кущі. Там він зняв з неї золоті сережки, після чого втік. Протягом доби працівники Херсонського відділу поліції затримали підозрюваного, яким виявився громадянин Азербайджану", – йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції повідомили, що громадянин Азербайджану скоїв ще один злочин через кілька годин. Він пограбував чоловіка та відібрав у нього мобільний телефон.

На даний момент йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 КК України ("Грабіж")

"Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України "Грабіж". Зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на термін від 4 до 6 років", – повідомили в поліції.

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Відео: РБК-Україна