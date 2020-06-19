У Херсоні батьки вигнали з дому двох дочок: діти звернулися в поліцію

У Херсоні батьки вигнали на вулицю двох дочок (Колаж РБК-Україна)

Дві дівчинки опинилися на вулиці і попросили допомоги у поліції

У Херсоні батьки вигнали з дому двох дочок. Одна з дівчат звернулася в поліцію і поскаржилася на те, що батько знущався з дітей та принижував їх.

Інцидент стався в Шуменському мікрорайоні міста Херсон. У поліцію звернулася 13-річна дівчинка розповіла, що батько постійно її ображає і вигнав з дому. Як повідомили в пресслужбі Головного управління поліції в Херсонській області, за вказаною адресою виїхали співробітники мобільної групи реагування на факти домашнього насильства.

"Поліцейські поспілкувалися з 13-річною та 18-річною сестрами, яких ображав і вигнав з дому рідний батько. Дівчата пояснили, що батько пиячить, постійно кричить на них, принижує, а тепер вигнав з дому. Мати дівчаток в конфлікт не втручалася, а була на його боці", - повідомили в поліції.

Як пояснили батьки співробітникам правоохоронних органів, вони вигнали з будинку своїх дочок за те, що вони погано поводяться і не слухаються.

"За словами чоловіка, дочки його не слухають, гуляють допізна, а також нібито крадуть у них гроші. Чоловік поводився агресивно, викинув речі дітей із дому і сказав, що відмовляється від них і не хоче більше бачити. Відносно чоловіка співробітники поліції склали адміністративний протокол за домашнє насильство та за неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей", - додали в поліції.

18-річну дівчину на цей момент помістили в Кризовий центр для постраждалих в результаті домашнього насильства, а її 13-річну сестру поки відправили у лікарню. Після всіх відповідних перевірок, служба у справах дітей буде вирішувати, де дівчинка буде жити надалі.

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Автор: Анна Шиканова