В Херсоне родители выгнали из дома двух дочерей: дети обратились в полицию

В Херсоне родители выгнали на улицу двух дочерей (Коллаж РБК-Украина)

Две девочки оказались на улице и попросили помощи у полиции

В Херсоне родители выгнали из дома двух дочерей. Одна из девушек обратилась в полицию и пожаловалась на то, что отец издевался над детьми и унижал их.

Инцидент произошел в Шуменском микрорайоне города Херсон. В полицию обратилась 13-летняя девочка и рассказала, что отец постоянно ее оскорбляет и выгнал из дома. Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Херсонской области, по указанному адресу выехали сотрудники мобильной группы реагирования на факты домашнего насилия.

"Полицейские пообщались с 13-летней и 18-летней сестрами, которых оскорблял и выгнал из дома родной отец. Девушки пояснили, что отец пьянствует, постоянно кричит на них, унижает, а теперь выгнал из дома. Мать девочек в конфликт не вмешивалась, а была на его стороне", - сообщили в полиции.

Как объяснили родители сотрудникам правоохранительных органов, они выгнали из дома своих дочерей за то, что они плохо себя ведут и не слушаются.

"По словам мужчины, дочери его не слушают, гуляют допоздна, а также якобы воруют у них деньги. Мужчина вел себя агрессивно, выбросил вещи детей из дома и сказал, что отказывается от них и не хочет больше видеть. В отношении мужчины сотрудники полиции составили административный протокол за домашнее насилие и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - добавили в полиции.

18-летнюю девушку на данный момент поместили в Кризисный центр для пострадавших в результате домашнего насилия, а ее 13-летнюю сестру пока отправили в больницу. После всех соответствующих проверок, служба по делам детей будет решать, где девочка будет жить в дальнейшем.

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Автор: Анна Шиканова