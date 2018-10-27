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"Ходить в туалет і б'є до крові": у Хмельницькій області скандал через аморальну вчительку

STYLERЖиття    27.10.2018 - 08:25
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після уроку вона проводила з учнями "індивідуальн"і бесіди

У Хмельницькій області вибухнув скандал через вчительку, яка публічно принижувала дітей, а також била їх на уроках. Про це повідомила Галина Мархаюк на сторінці "Батьки SOS" Facebook.

"Я мама дівчинки, яка навчається в 3-му класі в шостому гімназії міста Волочиськ Хмельницької області. Вчитель української мови та літератури Когут Марія Степанівна аморально і принизливо ставиться до дітей. Ображає словами. Ходить в туалет і дивиться як, вибачте, дитина пісяє або какає", - сказала вона.

Більш того, за словами Мархаюк, у разі, якщо дитина не змогла сходити в туалет "під наглядом", її чекало покарання.

"А якщо не сходила в туалет, то перед усім класом каже, що дитина обманює. Методи з хлопчиками ще "веселіші". Покарання за непослух є нормою – скинути перед усім класом штани і щоб усі сміялися. Розбити за помилки в зошиті обручкою на руці дитині ніс до крові, малювати собі губи перед класом дитячої помадою, яка бере без дозвілу. Штовхати і бити дітей це для неї "норма", - підкреслила вона.

&quot;Ходить в туалет і б'є до крові&quot;: у Хмельницькій області скандал через аморальну вчительку

Скріншот поста (facebook.com/Родители SOS)

Раніше повідомлялося, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якій не дістався торт під час свята.

Також ми писали, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.

Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за знущання в школі.

Відео: РБК-Україна

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