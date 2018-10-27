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"Ходит в туалет и бьет до крови": в Хмельницкой области скандал из-за аморальной учительницы

STYLERЖизнь    27.10.2018 - 08:25
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После урока она проводила с учениками "индивидуальные" беседы

В Хмельницкой области разразился скандал из-за учительницы, которая публично унижала детей, а также била их на уроках. Об этом сообщила Галина Мархаюк на странице "Родители SOS" в Facebook.

"Я мама девочки, которая учится в 3-м классе в шестой гимназии города Волочиск Хмельницкой области. Учитель украинского языка и литературы Когут Мария Степановна аморально и унизительно относится к детям. Обижает словами. Ходит в туалет и смотрит как, простите, ребенок писяет или какает", - сказала она.

Более того, по словам Мархаюк, в случае, если ребенок не смог сходить в туалет "под надзором", ее ждало наказание.

"А если не сходила в туалет, то перед всем классом говорит, что ребенок обманывает. Методы с мальчиками еще "веселее". Наказание за непослушание является нормой – скинуть перед всем классом штаны и чтобы все смеялись. Разбить за ошибку в тетради кольцом на руке ребенку нос до крови, рисовать себе губы перед классом детской помадой, которая берет без спроса. Толкать и бить детей это для нее "норма", - подчеркнула она.

&quot;Ходит в туалет и бьет до крови&quot;: в Хмельницкой области скандал из-за аморальной учительницы

Скриншот поста (facebook.com/Родители SOS)

Ранее сообщалось, что в родительском комитете школы заявили о том, что никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника. 

Также мы писали, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы объявили выговор.

Напомним, в Украине введут штрафы за издевательства в школе

Видео: РБК-Украина

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