Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Педіатра Анастасію Орлову в Російській Федерації розкритикували через гарячу фотосесію
Педіатр з російського міста Кінешма Анастасія Орлова оскандалилася після своєї фотосесії у білизні. Публікація в соціальних мережах гарячих знімків викликала хвилю критики і цькування, передають росЗМІ.
Сет для дівчини лікаря зробила фотохудожниця Олена Щеголева. На своїй сторінці в Instagram вона навіть іронізує з приводу такого раптового резонансу.
"1 фотосесія і відразу ж в Cosmopolitan", - написала фотограф і додала скрін із відповідною публікацією скандальної новини.
У свою чергу нова "героїня" таблоїдів рішуче відповіла на критичні висловлювання в мережі через еротичні фото. Орлова заявила, що влаштовувати їй цькування - низько, і запросила всіх хейтерів до себе на прийом.
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Лікарка-педіатр з Кінешемської центральної районної лікарні зазначила, що вона нічого не соромиться і не боїться.
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
"Хочете, щоб звільнили? Та будь ласка! Тільки ви, дорогі анонімщики, залишитеся без лікарів зовсім", - додала Орлова.
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Повідомляється, що жінка зазвичай досить скромно одягається, просто в той момент їй захотілося змінити амплуа і спробувати новий образ.
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Також Анастасія запевнила, що батьки її пацієнтів нормально сприйняли гарячу фотосесію, "лайкали" знімки та не обурювалися.
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
У коментарях в мережі підписники фотографа Щоголевої зауважують, що на критику не варто звертати уваги, і фактично резонанс став для неї чудовим піаром:
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
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