Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Педиатра Анастасию Орлову в Российской Федерации раскритиковали из-за горячей фотосессии
Педиатр из россйского города Кинешма Анастасия Орлова оскандалилась после своей фотосессии в белье. Публикация в социальных сетях горячих снимков вызвала волну критики и травли, передают росСМИ.
Сет для девушки врача сделала фотохудожница Елена Щеголевая. На своей страничке в Instagram она даже иронизирует по поводу такого внезапного резонанса.
"1 фотосессия и сразу же в Cosmopolitan", - написала фотограф и добавила скрин с соответствующей публикацией скандальной новости.
В свою очередь новая "героиня" таблоидов решительно ответила на критические высказывания в сети из-за эротических фото. Орлова заявила, что устраивать ей травлю - низко, и пригласила всех хейтеров к себе на прием.
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Врач-педиатр из Кинешемской центральной районной больницы отметила, что она ничего не стесняется и не боится.
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
"Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем", - добавила Орлова.
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Сообщается, что женщина обычно довольно скромно одевается, просто в тот момент ей захотелось сменить амплуа и попробовать новый образ.
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Также Анастасия заверила, что родители ее пациентов нормально восприняли горячую фотосессию, "лайкали" снимки и не возмущались.
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
В комментариях в сети подписчики фотографа Щеголевой отмечают, что на критику не стоит обращать внимания, и по факту резонанс стал для нее отличным пиаром:
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)
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