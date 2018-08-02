"Хочуть зам'яти цю справу": у загибелі туриста в Лазурному родичі звинувачують поліцію

Фото: Загиблий В'ячеслав Голенко (facebook.com/typical.kherson.city)

На його голові виявили величезну гематому

Близькі вбитого в Лазурному Херсонської області киянина В'ячеслава Голенко не вірять в офіційну версію загибелі хлопця. Про це передає "Типовий Херсон" Facebook.

Напередодні загибелі хлопець відпочивав в клубі "Апельсин", а потім зник. Незабаром тіло молодого чоловіка знайшли на пляжі.

"Місцева поліція хоче зам'яти цю справу по тихій, прошу дайте це розголошенню", - пишуть у паблику.

Дівчина В'ячеслава, Оксана Матвієнко розповіла, що за версією поліції, він впав, вдарився або інсульт. Правоохоронці стверджують, що В'ячеслав Голенко помер в результаті нетравматического субрахноидального крововиливу в мозок, але на фото, опублікованих в мережі видно величезну гематому на обличчі.

Фото: facebook.com/typical.kherson.city

"Побито було все тіло, і швидше за все проломлений череп, (розтин ще не проводили) фотографії в підтвердження", - пишуть у "Типовому Херсоні".

Скріншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)

Друг загиблого розповів "Обозревателю" про дивну поведінку поліції.

"Я відразу сів у машину і поїхав у райвідділ. Там мене зустрів співробітник поліції, який почав запевняти, що Слава наркоман, ніби у нього зношене серце, та ще різний бред говорити. Це при тому, що він був спортсменом і наркотиками ніколи не захоплювався", - говорить він.

Фото: В'ячеслав Голенко (facebook.com/typical.kherson.city)

Рідні Голенко скаржаться, що його тіло правоохоронці не дають вивезти.

"Хочуть, щоб його відвезли вже в закритій труні, а це значить ніякої повторної експертизи, і тоді нічого не доведеш", - розповіли родичі загиблого.

Скріншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Херсонській області знайшли вбитим туриста.

Також повідомлялося, що в Бердянську вбили ветерана АТО і громадського активіста.

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