"Хочуть зам'яти цю справу": у загибелі туриста в Лазурному родичі звинувачують поліцію

На його голові виявили величезну гематому
Близькі вбитого в Лазурному Херсонської області киянина В'ячеслава Голенко не вірять в офіційну версію загибелі хлопця. Про це передає "Типовий Херсон" Facebook.
Напередодні загибелі хлопець відпочивав в клубі "Апельсин", а потім зник. Незабаром тіло молодого чоловіка знайшли на пляжі.
"Місцева поліція хоче зам'яти цю справу по тихій, прошу дайте це розголошенню", - пишуть у паблику.
Дівчина В'ячеслава, Оксана Матвієнко розповіла, що за версією поліції, він впав, вдарився або інсульт. Правоохоронці стверджують, що В'ячеслав Голенко помер в результаті нетравматического субрахноидального крововиливу в мозок, але на фото, опублікованих в мережі видно величезну гематому на обличчі.
Фото: facebook.com/typical.kherson.city
"Побито було все тіло, і швидше за все проломлений череп, (розтин ще не проводили) фотографії в підтвердження", - пишуть у "Типовому Херсоні".
Скріншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)
Друг загиблого розповів "Обозревателю" про дивну поведінку поліції.
"Я відразу сів у машину і поїхав у райвідділ. Там мене зустрів співробітник поліції, який почав запевняти, що Слава наркоман, ніби у нього зношене серце, та ще різний бред говорити. Це при тому, що він був спортсменом і наркотиками ніколи не захоплювався", - говорить він.
Фото: В'ячеслав Голенко (facebook.com/typical.kherson.city)
Рідні Голенко скаржаться, що його тіло правоохоронці не дають вивезти.
"Хочуть, щоб його відвезли вже в закритій труні, а це значить ніякої повторної експертизи, і тоді нічого не доведеш", - розповіли родичі загиблого.
Скріншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)
Раніше повідомлялося, що на пляжі в Херсонській області знайшли вбитим туриста.
Також повідомлялося, що в Бердянську вбили ветерана АТО і громадського активіста.
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