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Хазяїн не годує: у Рівному зграя собак тероризує жителів міста

STYLERЖиття    21.12.2018 - 10:05

Відео: (YouTube/ТСН)

В Рівному від зграї собак вже постраждав не один житель. У тварин є власник, який тримає їх на приватному подвір'ї. Однак грошей на утримання своїх вихованців у господаря немає, тому тварини кидаються на людей. Про це інформує ТСН у своєму сюжеті.

Від тварин найбільше страждають беззахисні діти. 10-річна школярка Ксенія Глотова вже знає, що краще у небезпечному районі не ходити: одного разу її вже вкусила собака, залишивши слід на тілі. Тоді дівчинку врятувала незнайомка, яка відігнала псів, але все могло скластися інакше.

Хазяїн не годує: у Рівному зграя собак тероризує жителів містаСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Місцеві жителі стверджують, що від собак з цього обійстя страждають постійно. Ворота на паркані часто не закриті, а тварин за ними не менше п'яти. Вони бігають не прив'язані і тому вільні робити, що їм заманеться. Люди стверджують, що собаки злі, бо голодні, а власник зовсім за ними не стежить.

У поліції вже склали адмінпротокол за неналежний догляд за тваринами, але забрати собак не можуть, оскільки дана процедура може відбутися тільки з дозволу самих власників тварин. Поки що власнику собаки загрожує лише штраф у 51 гривню.

Нагадаємо, що у Сумах ліванець провалився під кригу, рятуючи потопаючу дворнягу.

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