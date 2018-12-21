Хозяин не кормит: в Ровно стая собак терроризирует жителей города

Видео: (YouTube/ТСН)

В Ровно от стаи собак пострадал уже не один житель. У животных есть владелец, который держит их на частном подворье. Однако денег на содержание своих питомцев у хозяина нет, поэтому животные бросаются на людей. Об этом информирует ТСН в своем сюжете.

От животных больше всего страдают беззащитные дети. 10-летняя школьница Ксения Глотова уже знает, что лучше по опасному району не ходить: однажды ее уже укусила собака, оставив след на теле. Тогда девочку спасла незнакомка, которая отогнала псов, а ведь все могло сложиться иначе.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Местные жители утверждают, что от собак с этого подворья страдают постоянно. Ворота на заборе часто не закрыты, а животных за ними не меньше пяти. Они бегают не привязанные и потому вольны делать, что им угодно. Люди утверждают, что собаки злые, потому что голодные, а владелец вовсе за ними не следит.

В полиции уже составили админпротокол за ненадлежащий уход за животными, но забрать собак не могут, поскольку данная процедура может состояться только с разрешения самих владельцев животных. Пока что владельцу собаки грозит лишь штраф в 51 гривну.

Напомним, что в Сумах ливанец провалился под лед, спасая тонущую дворнягу.

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