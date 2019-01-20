"Найгірші збоченці": розкрито правду про порноіндустрію в Україні (відео)

Відео: порноіндустрія в Україні (Youtube-канал/112 Україна)

Одна з українських журналісток вирішила провести власне розслідування про порноіндустрії в Україні. Результати її шокували, передає "112 Україна".

Так, дівчина на особистому досвіді переконалася, що Україна добре котирується на ринку порноіндустрії, оскільки вона отримала відповідь на заявку відразу з трьох найбільших компаній, одна з яких знаходиться в Канаді.

"Продукція розрахована на багатих іноземців, тому пообіцяли платити в доларах. Нашу Христину такі умови цілком влаштували, і вже на наступний ранок вона вирушила на роботу", - йдеться в повідомленні.

Однак перед цим, підкреслюється в оповіданні, дівчину роблять пікантний фотосет.

"І перш ніж приступити до роботи – фотосесія. Журналістці роблять кілька відвертих знімків. А ще треба придумати якийсь екстравагантний псевдонім – під власними іменами дівчата не працюють. На звичайні імена клієнти не ведуться, треба з родзинкою. Ніякої стажування немає. Журналістку відразу відправляють на роботу", - уточнюється в повідомленні

Скріншот з відео (Youtube-канал/112 Україна)

Пізніше журналістка, яка влаштувалася веб-моделлю, що була шокована та графіком, і робочим місцем. Наприклад, зміна триває вісім годин. А через кожні три години вона робить 10-хвилинну перерву.

"Коли я побачила своє робоче місце, я була шокована. Це велике двоспальне ліжко, яка виглядає нібито чисте. Але насправді там було дуже брудно. У кожної дівчини закріплене за собою простирадло, і тільки воно змінюється, але там багато волосся, багато бруду, плям незрозумілого походження. Працювати там неприємно", - сказала Христина.

Скріншот з відео (Youtube-канал/112 Україна)

Ще більше вразили дівчину фантазії чоловіків, які виявилися її клієнтами.

"Я працювала на 9 сайтах, чоловіки там зі всього світу. В голові у цих чоловіків дуже багато різних фантазій, і ці фантазії не завжди здорові. Надути живіт, немов ти вагітна, і він на це дивиться і платить тобі за це 40 баксів. Також у мене було завдання, коли чоловік з Німеччини просив мене надіти панчохи на голову, я цього не робила, але він був готовий платити за це 100 доларів. Є ще гірші збоченці, вони просять пописати в стаканчик, це їх збуджує, вони просять мастурбувати на камеру. Тобто чоловіки, які платять гроші, від дівчини, яка там сидить, вимагають по максимуму", - підкреслила вона.

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