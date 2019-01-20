"Худшие извращенцы": раскрыта правда о порноиндустрии в Украине (видео)

Видео: порноиндустрия в Украине (Youtube-канал/112 Украина)

Одна из украинских журналисток решила провести собственное расследование о порноиндустрии в Украине. Результаты ее шокировали, передает "112 Украина".

Так, девушка на личном опыте убедилась, что Украина хорошо котируется на рынке порноиндустрии, поскольку она получила ответ на заявку сразу из трех крупнейших компаний, одна из которых находится в Канаде.

"Продукция рассчитана на богатых иностранцев, поэтому пообещали платить в долларах. Нашу Кристину такие условия вполне устроили, и уже на следующее утро она отправилась на работу", - говорится в сообщении.

Скриншот из виде (Youtube-канал/112 Украина)

Однако перед этим, подчеркивается в рассказе, девушке делают пикантный фотосет.

"И прежде чем приступить к работе – фотосессия. Журналистке делают несколько откровенных снимков. А еще надо придумать какой-то экстравагантный псевдоним – под собственными именами девушки не работают. На обычные имена клиенты не ведутся, надо с изюминкой. Никакой стажировки нет. Журналистку сразу отправляют на работу", - уточняется в сообщении

Позже журналистка, которая устроилась веб-моделью, была шокирована и графиком, и рабочим местом. К примеру, смена длится восемь часов. А через каждые три часа она делает 10-минутный перерыв.

"Когда я увидела свое рабочее место, я была шокирована. Это большая двуспальная кровать, которая выглядит якобы чисто. Но на самом деле там было очень грязно. У каждой девушки закрепленная за собой простыня, и только эта простыня меняется, но там много волос, много грязи, пятен непонятного происхождения. Работать там неприятно", - сказала Кристина.

Скриншот из виде (Youtube-канал/112 Украина)

Еще больше девушку поразили фантазии мужчин, которые оказались ее клиентами.

"Я работала на 9 сайтах, мужчины там со всего мира. В голове у этих мужчин очень много разных фантазий, и эти фантазии не всегда здоровые. Надуть живот, как будто ты беременная, и он на это смотрит и платит тебе за это 40 баксов. Также у меня было задание, когда мужчина из Германии просил меня надеть чулок на голову, я этого не делала, но он был готов платить за это 100 долларов. Есть еще худшие извращенцы, они просят пописать в стаканчик, их это возбуждает, они просят мастурбировать на камеру. То есть мужчины, которые платят деньги, от девушки, которая там сидит, требуют по максимуму", - подчеркнула она.

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