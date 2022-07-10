В Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії

Вона зауважує, що Микита, Діана та Уляна в ці спекотні дні навіть просто пригощають своїм лимонадом людей, які прогулюються біля річки, якщо ті не захопили з собою гроші.

"Маленькі ірпінці Микита, Діана, Ульяна у літню спеку пропонують всім, хто прогулюється на Ірпінській набережній, лимонад власного приготування. Кошти збирають для ЗСУ. Кажуть, що хочуть як і усі - допомагати. Якщо не знайдеться коштів й так пригостять", - йдеться в публікації.

Нечитайло рекомендує жителям і гостям Ірпеня сходити на набережну, і заодно - скуштувати приготований дітьми лимонад.

"Річка пахне перемогою. Та й заради таких дітей вона має бути дуже скоро", - зазначає депутат.

Малеча підійшла до справи ґрунтовно - принесла стіл зі стільцями, обладнала свою "точку" великою парасолькою від сонця. Порція лимонаду коштує всього 20 гривень. Окрім напою, діти продають й інші предмети-сувеніри, збираючи кошти для захисників України.

В Ірпені на набережній діти продають лимонад, збираючи кошти для ЗСУ (фото: facebook.com/oksana.savchuk.94)