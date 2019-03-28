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Використовував статуетку: Потап розповів про секс з українською співачкою

STYLERЖиття    28.03.2019 - 14:31
Використовував статуетку: Потап розповів про секс з українською співачкою
Потап розповів про інтимний досвід (Колаж РБК-Україна)

Потап розповів про свій самий екстремальний досвід у сексі

Потап, відомий український продюсер і шоумен, який постійно фігурує у відвертих визнаннях Насті Каменських, раптово шокував шанувальників відвертою історією про своє сексуальне життя. Про це він заявив в невеликому інтерв'ю для журналіста Факти ICTV за лаштунками музичної премії YUNA.

Олексій Потапенко, відомий під псевдонімом Потап, розповів про свій екстремальний інтимний досвід, який стався в його гримерці.

"Я тут в гримерці в минулому році займався сексом з однією артисткою, використовуючи премію YUNA, статуетку", — заявив Потап.

Фрагмент відео шоумен розмістив на своїй сторінці в Instagram. У коментарях користувачі намагалися вгадати, хто ж був тоді з Потапом в гримерці і згадали, що у минулому році на сцену із запізненням вийшла Тіна Кароль.

Також користувачів розвеселила відповідь колеги Потапа, який на думку фанів виявився дуже схожим на Стіва Бушемі. Він розповів про секс з німою дівчиною.

Використовував статуетку: Потап розповів про секс з українською співачкою

Потап розповів про екстремальний секс (instagram.com/realpotap)

Крім Потапа на інтимне питання відповіли також Сергій Танчинец з групи "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", який згадав про секс на даху багатоповерхівки, і репер Серьога, у якого найекстремальніший секс трапився прямо в салоні літака.

А Олексій Завгородній (Позитив) зізнався, що якось спробував секс у під'їзді будинку. Він постелив свій плащ на підлогу, а поруч хтось напаскудив.

Найекстремальніший секс у Потапа (YouTube/Факти ICTV)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Каменських розкрила таємницю про свої інтимні відносини.

А також розповідали про те, що зірка Spice Girls розповіла про секс з колегою по групі.

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