Использовал статуэтку: Потап рассказал о сексе с украинской певицей

Потап рассказал об интимном опыте (Коллаж РБК-Украина)

Потап рассказал о своем самом экстремальном опыте в сексе

Потап, известный украинский продюсер и шоумен, который постоянно фигурирует в откровенных признаниях Насти Каменских, внезапно шокировал поклонников откровенной историей о своей сексуальной жизни. Об этом он заявил в небольшом интервью для журналиста Факты ICTV за кулисами музыкальной премии YUNA.

Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, рассказал об экстремальном интимном опыте, который произошел в его гримерке.

"Я здесь в гримерке в прошлом году занимался сексом с одной артисткой, используя премию YUNA, статуэтку", — заявил Потап.

Фрагмент видео шоумен разместил также и на своей странице в Instagram. В комментариях пользователи пытались угадать, кто же был тогда с Потапом в гримерке и вспомнили, что в прошлом году на сцену с опозданием вышла Тина Кароль.

Также пользователей развеселил ответ коллеги Потапа, который по мнению фанов оказался очень похож на Стива Бушеми. Он рассказал о сексе с немой девушкой.

Потап рассказал об экстремальном сексе (instagram.com/realpotap)

Кроме Потапа на интимный вопрос ответили также Сергей Танчинец из группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", который вспомнил о сексе на крыше многоэтажки, и репер Серега, у которого самый экстремальный секс случился прямо в салоне самолета.

А Алексей Завгородний (Позитив) признался, что как-то попробовал секс в подъезде дома. Он постелил свой плащ на пол, а рядом кто-то нагадил.

Самый экстремальный секс у Потапа (YouTube/Факти ICTV)

Напомним, ранее мы писали о том, что Каменских раскрыла тайну о своих интимных отношениях.

А также рассказывали о том, что звезда Spice Girls рассказала о сексе с коллегой по группе.