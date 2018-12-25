Історик розповів, коли українці будуть масово відзначати Різдво 25 грудня

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За словами історика, близько 20% українців вважають 25 грудня святковим днем

Більшість українців будуть відзначати Різдво 25 грудня вже через 2-3 роки. Про це заявив історик і етнолог Анатолій Момрик в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його прогнозами, Різдво перестане мати релігійний характер, тому що на це націлена вся світова комерційна індустрія.

Момрик також зазначив, що, незважаючи на те, що в Україні римо-католиків, як і протестантів, налічується пару відсотків, 25 грудня має бути вихідним днем.

"Я нагадаю, що ще років 10 тому у нас перетворився в масове свято день святого Валентина. І це суто католицький свято тепер всі - і православні, і хто завгодно - з радістю відзначають", - розповів Момрик.

Він також підкреслив, що будь-яка освічена людина розуміє історичний нонсенс, коли християнський світ, який повинен дотримуватися одних принципів і поглядів, відзначає Різдво за різними календарями.

Момрик також зазначив, що будь-яке порушення старих традицій, тобто впровадження української мови замість церковнослов'янської, або впровадження нового стилю замість старого стилю, РПЦ і Українська православна церква (Московського патріархату) буде сприймати як порушення їхніх традиційних позицій.

Нагадаємо, що відомий український письменник розповів про святкування Різдва.

Також повідомлялося про те, що американський президент Дональд Трамп осоромився перед семирічним дитиною, ледь не зіпсував йому свято.