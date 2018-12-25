Историк рассказал, когда украинцы будут массово отмечать Рождество 25 декабря

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По словам историка, около 20% украинцев считают 25 декабря праздничным днем

Большинство украинцев будут отмечать Рождество 25 декабря уже через 2-3 года. Об этом заявил историк и этнолог Анатолий Момрик в интервью Радио Свобода.

По его прогнозам, Рождество перестанет иметь религиозный характер, потому что на это нацелена вся мировая коммерческая индустрия.

Момрик также отметил, что, несмотря на то, что в Украине римо-католиков, как и протестантов, насчитывается пару процентов, 25 декабря должно быть выходным днем.

"Я напомню, что еще лет 10 назад у нас превратился в массовый праздник день святого Валентина. И это чисто католический праздник теперь все - и православные, и кто угодно - с радостью отмечают", - рассказал Момрик.

Он также подчеркнул, что любой образованный человек понимает исторический нонсенс, когда христианский мир, который должен придерживаться одних принципов и взглядов, отмечает Рождество по разным календарям.

Момрик также отметил, что любое нарушение старых традиций, то есть внедрение украинского языка вместо церковнославянского, или внедрение нового стиля вместо старого стиля, РПЦ и Украинская православная церковь (Московского патриархата) будет воспринимать как нарушение их традиционных позиций.

Напомним, что известный украинский писатель рассказал о праздновании Рождества.

Также сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп оконфузился перед семилетним ребенком, едва не испортив ему праздник.