Побиття пасажирів у київській електричці: з'явилися подробиці

Фото: kyivcity travel

Одна з пасажирів розповіла про подробиці нападу вандалів

Вчора, 30 липня, невідомі напали на київську міську електричку і побили пасажирів. У мережі з'явилися подробиці події. Одна з користувачів Dasha Suprun-Buldyrkaeva поділилася деякою інформацією на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні близько 21-00 ми з донькою поверталися з Борщаги, де живе бабуся, додому. Між зупинками Сирець і Вишгородська, на половині шляху банда покидьків зупинила поїзд, по всій ймовірності перегородивши шлях. Ці виродки почали розмальовувати поїзд і забризгувати балоном "Терен" у вагони. Почалася паніка, люди почали задихатися, бігати по вагонах. Можете уявити, як злякалася моя дитина. Євуля почала плакати і кашляти, довелося перемотати їй обличчя футболкою", - написано в публікації.

Фото: напад на міську електричку (facebook.com/dasha.suprunbuldyrkaeva)

Також дівчина додала, що хтось вибивав двері, через які невідомі забризкували ще більше отруйного газу, комусь ставало погано, люди лягали прямо на підлогу.

"Це все тривало хвилин 5-10, мені здалося - ціла вічність. Все це справжній кошмар, я по-справжньому злякалася від безвихідності ситуації, за дитину і за себе. Самопочуття жахливе після цього, нудить, болить голова, стан злості і пригніченості. Добре, що це все закінчилося, мала перелякалась не на жарт, згадує і пхикає. Для здорової людини це велика шкода, а що говорити про астматиків, наприклад, для них це чревате самими поганими наслідками. Люди, будь ласка, зробіть перепост, може це когось зупинить, НАКИПІЛО!" – додала Дарина.

Нагадаємо, у Києві підліток-"зацепер" ледь не загинув на даху електрички.

У Солом'янському районі Києва на станції "Київ-Волинський" стався вибух на даху електрички, внаслідок якої ледь не загинув підліток.

Також нагадаємо, у Києві підлітки влаштували екстремальну поїздку.

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