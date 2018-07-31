Избиение пассажиров в киевской электричке: появились подробности

Фото: kyivcity travel

Одна из пассажиров рассказала о деталях нападения вандалов

Вчера, 30 июля, неизвестные напали на киевскую городскую электричку и избили пассажиров. В сети появились подробности происшествия. Одна из пользователей Dasha Suprun-Buldyrkaeva поделилась некоторой информацией на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 21-00 мы с дочкой возвращались с Борщаги, где живёт бабушка домой. Между остановками Сирец и Вышгородская, на половине пути Банда ублюдков остановила поезд, по всей вероятности перегородив путь. Эти уроды принялись разрисовывать поезд и забрызгивать баллоном "Терен" в вагоны. Началась паника, люди начали задыхаться, бегать по вагонам. Можете представить,как испугался мой ребёнок. Евуля начала плакать и кашлять, пришлось перемотать ей лицо футболкой", - написано в публикации.

Фото: нападение на городскую электричку (facebook.com/dasha.suprunbuldyrkaeva)

Также девушка добавила, что кто-то выбивал двери, через которые неизвестные забрызгивали еще больше ядовитого газа, кому-то становилось плохо, люди ложились прямо на пол.

"Это всё длилось минут 5-10, мне показалась целая вечность. Всё это настоящий кошмар, я по настоящему испугалась от безвыходности ситуации, за ребёнка и за себя. Самочувствие ужаснейшее после этого, тошнит, болит голова, состояние злости и подавленности. Хорошо, что это все закончилось, малая перепугалась не на шутку, вспоминает и хнычет. Для здорового человека это большой вред, а что говорить про астматиков, например, для них это чревато самыми плохими последствиями. Люди, пожалуйста, сделайте перепост, может это кого-то остановит, НАКИПЕЛО!" – добавила Дарья.

Напомним, в Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички.

В Соломенском районе Киева на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток.

Также напомним, как в Киеве подростки устроили экстремальную поездку.

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