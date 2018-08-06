Побиття школярки в Одесі: одна з нападниць зібралася за кордон

Фото: pixabay

Дівчинка планує виїхати з країни разом з батьками

Одна з учасниць побиття школярки в Одесі зібралася за кордон. Про це повідомляють "Факти".

За даними видання, інформацію про те, що Олена планує поїхати з батьками в Румунію, написали її друзі під одним із фото в Instagram дівчини. Однак знімок і коментар незабаром були видалені.

"Оленці стало погано. Вона не в собі. Навіщо ви так робите? Через вас руйнуються сім'ї. Оленка вже не може вийти на вулицю. Завтра Оленка з усією родиною їде назад у Румунію", — написав один у відповідь на негативні коментарі на адресу дівчини.

Скріншот (fakty.ua)

Нагадаємо, що в Одесі підлітки по-звірячому побили дівчинку.

"Нелюди" знущалися над дівчинкою, били її і, згодом, пограбували. Пізніше в мережі з'явилося жахливе відео, а де можна побачити це злочин.

До речі, поліція прокоментувала резонансне побиття школярки групою підлітків. Також повідомляється, що винуватцям загрожує смішне покарання.

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