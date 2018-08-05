Побиття школярки в Одесі: винуватцям загрожує смішне покарання

Ілюстративне фото: бійка (facebook.com)

Батькам підлітків загрожує штраф, але слідство триває

Батьки дівчаток, які в Одесі побили свою ровесницю і зняли це на телефон, оштрафують на незначну суму. Про це повідомив радник глави ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк, передає "Українська Служба Інформації".

"В результаті інциденту поліція залучила батьків підлітків, які побили ровесницю, до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає штраф у сумі 51 гривні. Проте розслідування ситуації ще триває", - сказав він.

Однак, за словами правоохоронця, діти в цьому віці "вже можуть у певному сенсі нести відповідальність".

"Що буде з підлітками далі, вирішиться за результатами слідства. Відповідно до законодавства України, діти старше 12 років вже можуть у певному сенсі нести відповідальність за скоєне самостійно, аж до виправної колонії, - розповів Руслан Форостяк", - підкреслив він.

Нагадаємо, що нещодавно радник глави ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк прокоментував резонансне побиття дівчинки.

Слід нагадати, що нещодавно в Одесі підлітки по-звірячому побили дівчинку.

Раніше ми розповідали, що нещодавно в Одеській області побили багатодітну матір.

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