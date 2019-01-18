Побиття вчителя фізкультури у Києві: з'явилася нова інформація про батька

Відео: YouTube/ТСН

Батько школяра з престижної гімназії, який 17 січня побив вчителя фізкультури, вирішив порозумітися. Про це повідомляє ТСН.

Батько школяра, який заступився за свого сина і завдав кілька ударів вчителю фізкультури спочатку на шкільному подвір'ї, а потім за межами навчального закладу, у п'ятницю, 18 січня, прийшов у поліцію для того, щоб дати пояснення про конфлікт.

Він відправився в найближчий поліцейський відділок, а компанію йому склав адвокат. Відомо, що справу про умисне нанесення тілесних ушкоджень вже внесли до реєстру.

На даний момент потерпілий вчитель перебуває в лікарні. У нього множинні гематоми, розрив легенів і струс мозку.

Нагадаємо, конфлікт в престижному київському ліцеї між батьком учня 4-го класу і викладачем фізкультури розгорівся у четвер, 17 січня.

Дитина поскаржилася батькові, що вчитель його ображав і навіть довів до сліз. Розлючений чоловік відправився в навчальний заклад, щоб з'ясувати стосунки з викладачем.

Учитель вибачився і перед дитиною, і перед його батьком, але це не допомогло. Побиття відбувалося на очах інших дітей у шкільному дворі і потрапило на кадри відеоспостереження.

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