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Избиение учителя физкультуры в Киеве: появилась новая информация об отце

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 13:49

Видео: YouTube/ТСН

Отец школьника из престижной гимназии, который 17 января избил учителя физкультуры, решил объясниться. Об этом сообщает ТСН.

Отец школьника, который заступился за своего сына и нанес несколько ударов учителю физкультуры сначала на школьном дворе, а потом за пределами учебного заведения, в пятницу, 18 января, пришел в полицию для того, чтобы дать пояснения о конфликте.

Он отправился в ближайшее полицейское отделение, а компанию ему составил адвокат. Известно, что дело об умышленном нанесении телесных повреждений уже внесли в реестр.

На данный момент пострадавший учитель находится в больнице. У него множественные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

Напомним, конфликт в престижном киевском лицее между родителем ученика 4-го класса и преподавателем физкультуры разгорелся в четверг, 17 января.

Ребенок пожаловался отцу, что учитель его обижал и даже довел до слез. Разъяренный мужчина отправился в учебное заведение, чтобы выяснить отношения с преподавателем.

Учитель извинился и перед ребенком, и перед его отцом, но это не помогло. Избиение происходило на глазах других детей в школьном дворе и попало на кадры видеонаблюдения.

Ранее мы писали о том, что в Бердянске ученик 8-го класса зверски избил своего одноклассника ради раскрутки аккаунта в Instagram.

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