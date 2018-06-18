Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події

АТОшник запевняє, що військові були п'яними, і охорона намагалася їх утихомирити

З'явилася інша версія того, що сталося в маріупольському кафе. Раніше повідомлялося, що військового побила охорона через його прохання принести меню українською мовою. Але в коментарях до початкового посаді АТОшник і ресторатор Богдан Чабан зазначив, що компанія була п'яна.

"Ні в одному закладі ніхто не нападе на вас за прохання дати меню українською. Red Cups – це не кав'ярня, а лаунж-бар. Давайте відразу це декларувати. Молоді люди приїхали в заклад вже будучи добре напідпитку. Так, попросили меню українською, та його не виявилося в закладі. Після цього вони почали грубити персоналу, голосно нецензурно висловлюватися", - написав він.

Богдан Чабан наголосив, що з компанією спілкувалася керуюча закладом, яка просила припинити вести себе зухвало і порушувати громадський порядок.

"Молоді люди не заспокоювалися і їх попросили покинути заклад. Вже на вулиці молоді люди продовжували агресивно вести себе по відношенню до охорони, і після цього зав'язався конфлікт. Сподіваюся представники закладу нададуть записи з камер найближчим часом. Ну і від себе – "воював", "виводив ", "нагороджений" не дає право бути биком", - розповів він.

Скріншот коментарів до посту (facebook.com/solomiia.bobrovska)

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі охорона кав'ярні жорстоко побила військового.

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