Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего

АТОшник уверяет, что военные были пьяными, и охрана пыталась их усмирить

Появилась другая версия того, что произошло в мариупольском кафе. Ранее сообщалось, что военного избила охрана из-за его просьбы принести меню на украинском языке. Но в комментариях в первоначальному посту АТОшник и ресторатор Богдан Чабан отметил, что компания была пьяна.

"Ни в одном заведении никто не нападет на вас за просьбу дать меню на украинском. Red Cups – это не кофейня, а лаунж-бар. Давайте сразу это декларировать. Молодые люди приехали в заведение уже будучи хорошо выпившими. Да, попросили меню на украинском, да его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться", - написал он.

Богдан Чабан отметил, что с компанией общалась управляющая заведением, которая просила прекратить вести себя вызывающе и нарушать общественный порядок.

"Молодые люди не успокаивались и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране, и после этого завязался конфликт. Надеюсь представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время. Ну и от себя – "воевал", "выводил ", "награжден" не дает быть право быком", - рассказал он.

Скриншот комментариев к посту (facebook.com/solomiia.bobrovska)

Ранее сообщалось, что в Мариуполе охрана кофейни жестоко избила военного.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну