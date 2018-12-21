Побиття жінок в метро: в мережі вказали на важливий нюанс

Колаж РБК-Україна

Жінки нібито були злодійками і чинили опір поліцейським

У Києві поліцейські побили вагітних жінок в метро. За словами адвоката потерпілих, правоохоронці били їх кийками і погрожували зґвалтуванням. Також повідомляється, що жінки були вагітні, а в однієї з них тепер - загроза викидня.

Після того, як інформація і фото жінок розлетілася в ЗМІ, в мережі вказали на важливий нюанс. Так, відомий київський активіст Максим Ярош розповів, що жінки є злодійками, а при затриманні вони чинили опір.

"Перевіривши, скільки витягнутих гаманців у цих жінок за плечима, ви б всі ох@їли. Але ці кишенькові злодії все одно не збиралися здаватися без бою", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Опубліковано Максимом Ярошем П'ятниця, 21 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/Максим Ярош

Крім того, за його словами, нібито злочинниць було кілька, але "інші втекли".

"Карманщиці все одно передали гроші своїм спільникам, а половину заховали, як завжди, в нірку під тру@ля... Але їх адвокат, який захищає їх і веде справу вже не перше за такими випадковими затриманнями (типу випадковим), говорить, що їх хотіли...", - сказав Ярош.

Скріншот (facebook.com/Максим Ярош)

Більш того, в коментарях до запису користувачі відзначають, що синцям, які видно на опублікованих фото, кілька днів.

"Десь злодюжок відірвали при невдалому злочині. Експерт підтвердить старість синців - 3-5 днів", - зазначив В'ячеслав Шпонтак.

Скріншот (facebook.com/Максим Ярош)

Скріншот (facebook.com/Максим Ярош)

Раніше ми писали про те, що в Києві поліцейський напав на дитину.