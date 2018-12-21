ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Избиение женщин в метро: в сети указали на важный нюанс

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 19:53
Избиение женщин в метро: в сети указали на важный нюанс
Коллаж РБК-Украина

Женщины якобы были воровками и оказывали сопротивление полицейским

В Киеве полицейские избили беременных женщин в метро. По словам адвоката потерпевших, правоохранители били их дубинками и угрожали изнасилованием. Также сообщается, что женщины были беременные, а у одной из них теперь - угроза выкидыша.

После того, как информация и фото женщин разлетелась в СМИ, в сети указали на важный нюанс. Так, известный киевский активист Максим Ярош рассказал, что женщины являются воровками, а при задержании они оказывали сопротивление. 

"Проверив, сколько вытянутых кошельков у этих женщин за плечами, вы бы все ох@ели. Но эти карманники все равно не собирались сдаваться без боя", - написал он на своей Facebook-странице.

 

 

Опубліковано Максимом Ярошем Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/Максим Ярош

Кроме того, по его словам, якобы преступниц было несколько, но "остальные убежали". 

"Карманщики все равно передали деньги своим подельникам, а половину запрятали, как всегда, в норку под трус@ля... Но их адвокат, который защищает их и ведет дело уже не первое по таким случайным задержаниям (типа случайным), говорит, что их хотели..." - сказал Ярош.

Избиение женщин в метро: в сети указали на важный нюанс

Скриншот (facebook.com/Максим Ярош)

Более того, в комментариях к записи пользователи отмечают, что синякам, которые видно на опубликованных фото, несколько дней. 

"Где-то воришек оторвали при неудачном кармане. Эксперт подтвердит старость синяков - 3-5 дней", - отметил Вячеслав Шпонтак.

Избиение женщин в метро: в сети указали на важный нюанс

Скриншот (facebook.com/Максим Ярош)

Избиение женщин в метро: в сети указали на важный нюанс

Скриншот (facebook.com/Максим Ярош)

Ранее мы писали о том, что в Киеве полицейский напал на ребенка.

В киевском метро "копы" избили беременных женщин: у одной - угроза выкидыша В киевском метро полицейские избили женщин
Новости Украины метроКиев
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь