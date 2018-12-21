Избиение женщин в метро: в сети указали на важный нюанс

Коллаж РБК-Украина

Женщины якобы были воровками и оказывали сопротивление полицейским

В Киеве полицейские избили беременных женщин в метро. По словам адвоката потерпевших, правоохранители били их дубинками и угрожали изнасилованием. Также сообщается, что женщины были беременные, а у одной из них теперь - угроза выкидыша.

После того, как информация и фото женщин разлетелась в СМИ, в сети указали на важный нюанс. Так, известный киевский активист Максим Ярош рассказал, что женщины являются воровками, а при задержании они оказывали сопротивление.

"Проверив, сколько вытянутых кошельков у этих женщин за плечами, вы бы все ох@ели. Но эти карманники все равно не собирались сдаваться без боя", - написал он на своей Facebook-странице.

Опубліковано Максимом Ярошем Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/Максим Ярош

Кроме того, по его словам, якобы преступниц было несколько, но "остальные убежали".

"Карманщики все равно передали деньги своим подельникам, а половину запрятали, как всегда, в норку под трус@ля... Но их адвокат, который защищает их и ведет дело уже не первое по таким случайным задержаниям (типа случайным), говорит, что их хотели..." - сказал Ярош.

Скриншот (facebook.com/Максим Ярош)

Более того, в комментариях к записи пользователи отмечают, что синякам, которые видно на опубликованных фото, несколько дней.

"Где-то воришек оторвали при неудачном кармане. Эксперт подтвердит старость синяков - 3-5 дней", - отметил Вячеслав Шпонтак.

Скриншот (facebook.com/Максим Ярош)

Скриншот (facebook.com/Максим Ярош)

Ранее мы писали о том, что в Киеве полицейский напал на ребенка.