Бив руками і ногами: у нічному клубі Києва охоронець напав на відвідувача

Колаж (РБК-Україна)

У потерпілого садна та гематоми на обличчі

У Києві в нічному клубі Lift охоронець напав на відвідувача за те, що той після закриття закладу залишився в холі і чекав таксі Так стверджує Анастасія Приходько на своїй сторінці в Facebook, яка була свідком побиття. Дівчина повідомляє, що її побив охоронець одного, який представився Едуардом.

Молоді люди після закриття закладу залишилися в холі чекати таксі, так як на вулиці було холодно. Охоронець попросив їх покинути заклад і не говорити голосно, так як його колега спить.

"В очікуванні таксі ми залишилися стояти на першому поверсі в холі, щоб не мерзнути на вулиці при лютому мінусі. З нами на поверсі ще було два охоронця. Поки ми стояли між собою спілкувалися (природно на емоціях після гучної музики) до нас підійшов один з охоронців і в наказовому тоні сказав покинути приміщення, тому що його колега спить (норм охоронці, пильнує).На виправдання і пояснення, що ми хочемо залишитися в приміщенні, поки їде машина, вони застосували силу", - повідомила Анастасія.

Хлопця побили руками і ногами.

"Один охоронець тримав одного, а другий почав бити другого руками і ногами, зокрема це були удари по обличчю і паху. Після того як мій друг сказав "вибачте", той припинив удари ногами. Миттєві на обличчі синці та гематоми з набряками. Можливо, струс мозку", - додала Приходько.

На місці події потерпілі викликали поліцейських і "швидку". Приходько повідомила, що її з друзями доставили до відділку поліції на Голосіївську, 15, де вони почали спілкуватися з правоохоронцями.

Дівчина також зазначила, що охоронець постійно зиркав поглядом" на її друга, за те, що той нетрадиційної орієнтації.

Скріншот поста (facebook.com/prikhodkoanastasia)

У коментарях користувачі порекомендували Анастасії, що далі робити у цій ситуації.

"Як можна швидше добувати відео з камер спостереження, поки ці ж охоронці його не видалили. Напружуйте поліцію з цього приводу!" - порадив Женя Буш.

"Це не перший випадок подібного поводження з гостями. Там коїться невідомо що в голові у цих охоронців. У мене була схожа ситуація, на що охоронець мені кричав у спину : "у фб можеш залишити відгук або поліцію викликай", розуміючи марність одного і іншого...", - відповів Олексій Бубнов.

"до Речі, у відгуках багато про агресію і застосування сили охороною", - прокоментувала Аліна Шубская.

"Потрібні фотки, побитого хлопця і якщо є охоронця. Пост буде краще шерится.", - зазначив Олександр Шверк.

Скріншот коментарів (facebook.com/prikhodkoanastasia)

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