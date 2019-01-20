Избивал руками и ногами: в ночном клубе Киева охранник напал на посетителя

Коллаж (РБК-Украина)

У пострадавшего ссадины и гематомы на лице

В Киеве в ночном клубе Lift охранник напал на посетителя за то, что тот после закрытия заведения остался в холле и ждал такси Так утверждает Анастасия Приходько на своей странице в Facebook, которая была свидетелем избиения. Девушка сообщает, что ее друга избил охранник, который представился Эдуардом.

Молодые люди после закрытия заведения остались в холле ждать такси, так как на улице было холодно. Охранник попросил их покинуть заведение и не говорить громко, так как его коллега спит.

"В ожидании такси мы остались стоять на первом этаже в холле, чтобы не мерзнуть на улице при лютом минусе. С нами на этаже еще было два охранника. Пока мы стояли между собой общались (естественно на эмоциях после громкой музыки) к нам подошел один из охранников и в приказном тоне сказал покинуть помещение, потому что его коллега спит (норм охранники, бдит).На оправдание и объяснение, что мы хотим остаться в помещении, пока едет машина, они применили силу", - сообщила Анастасия.

Парня избили руками и ногами.

"Один охранник держал одного, а второй начал избивать второго руками и ногами, в частности это были удары по лицу и паху. После того как мой друг сказал "извините", тот прекратил удары ногами. Мгновенные на лице ссадины и гематомы с отеками. Возможно, сотрясение мозга", - добавила Приходько.

На месте происшествия пострадавшие вызвали полицейских и "скорую". Приходько сообщила, что ее с друзьями доставили в отделении полиции на Голосеевскую, 15, где они начали общаться с правоохранителями.

Девушка также отметила, что охранник постоянно "косился взглядом" на ее друга, за то, что тот нетрадиционной ориентации.

Скриншот поста (facebook.com/prikhodkoanastasia)

В комментариях пользователи порекомендовали Анастасии, что дальше делать в этой ситуации.

"Как можно быстрее добывать видео с камер наблюдения, пока эти же охранники его не удалили. Напрягайте полицию по этому поводу!" - посоветовал Женя Буш.

"Это не первый случай подобного обращения с гостями. Там творится неведомо что в голове у этих охранников. У меня была похожая ситуация, на что охранник мне кричал в спину : "в фб отзыв можешь оставить или полицию вызывай", понимая тщетность одного и другого...", - ответил Алексей Бубнов.

"Кстати, в отзывах много про агрессию и применение силы охраной", - прокомментировала Алина Шубская.

"Нужны фотки, парня побитого и если есть охранника. Пост будет шерится лучше.", - отметил Александр Шверк.

Скриншот комментариев (facebook.com/prikhodkoanastasia)

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