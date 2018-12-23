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"Знущалися над гімном України": в Одесі провчили малолітніх любителів "російського світу"

STYLERЖиття    23.12.2018 - 17:35
"Знущалися над гімном України": в Одесі провчили малолітніх любителів "російського світу"
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Підлітки вигукували фрази, пов'язані з "русским миром"

Громадські активісти в Одесі провчили двох підлітків, які знущалися над гімном України. Про це повідомляється на сторінці "С14 Одеса" Facebook.

"За знущання над гімном України буде розплата! Гуляючи по мережі, натрапили на відео, де двоє підлітків виконують гімн. Але не просто співали, а ще й перекручували слова і вигукували фрази, пов'язані з "русским миром", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно самих підлітків, які вже нормально співають гімн України. Це стало можливо завдяки "урок патріотичного виховання".

"Після фізичних зауважень провели урок патріотичного виховання та контрольне виконання гімну України. Сказали, що все зрозуміли і більше так не будуть", - підкреслюється в повідомленні.

Відео: підлітки в Одесі (facebook.com/c14odesa)

Нагадаємо, що компанія місцевих підлітків вирішила покататися по селу на санках, прив'язавши їх до позашляховика. На одному з поворотів 16-річний водій не врахував дорожньої обстановки та допустив перекидання санок. При цьому один з хлопців вдарився головою об бетонний паркан. Він відразу був доставлений в лікарню, але врятувати життя учня 10 класу місцевої школи медикам не вдалося.

Як повідомлялося раніше. нещодавно пішов з життя наймолодший директор бібліотеки в Україні, якому було всього 15 років

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