"Издевались над гимном Украины": в Одессе проучили малолетних любителей "русского мира"

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Подростки выкрикивали фразы, связанные с "русским миром"

Общественные активисты в Одессе проучили двух подростков, которые издевались над гимном Украины. Об этом сообщается на странице "С14 Одесса" в Facebook.

"За издевательства над гимном Украины будет расплата! Гуляя по сети, наткнулись на видео, где двое подростков исполняют гимн. Но не просто пели, а еще и коверкали слова и выкрикивали фразы, связанные с "русским миром", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно самих подростков, которые уже нормально поют гимн Украины. Это стало возможно благодаря "уроку патриотического воспитания".

"После физических замечаний провели урок патриотического воспитания и контрольное исполнения гимна Украины. Сказали, что все поняли и больше так не будут", - подчеркивается в сообщении.

Видео: подростки в Одессе (facebook.com/c14odesa)

Напомним, что компания местных подростков решила покататься по селу на санках, привязав их до внедорожника. На одном из поворотов 16-летний водитель не учел дорожной обстановки и допустил опрокидывание санок. При этом один из парней ударился головой о бетонный забор. Он сразу был доставлен в больницу, но спасти жизнь ученику 10 класса местной школы медикам не удалось.

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