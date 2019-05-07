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Відома українська артистка вийшла з коми: усі подробиці

STYLERЖиття    07.05.2019 - 17:54
Відома українська артистка вийшла з коми: усі подробиці
Ніна Кірсо вийшла з коми (ілюстративне фото: pixabay.com)

55-річна вокалістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо відкрила очі

Ніна Кірсо вийшла з коми, в якій вона перебувала з червня 2018 року. Першим новиною поділився друг співачки, музикант Олександр Керт. Про це повідомляють ЗМІ.

При цьому Керт розповів, що стан вокалістки гурту "Фрістайл" вкрай важкий. Автор пісень "Фрістайл" Сергій Кузнєцов також підтвердив, що Ніна знаходиться в дуже важкому стані.

Відома українська артистка вийшла з коми: усі подробиці

Ніна Кірсо (фото: instagram.com/ninakirso)

"Ніна вже 2-3 місяці тому почала відкривати очі. Очі її відкриті і ніби дивляться в нікуди. І концентрації погляду ні на чому немає. Тобто, повіки піднімаються самі по собі. Закриваються, потім знову піднімаються. Але назвати це приходом в себе ну ніяк не можна. Тому що це не свідомість", - розповів Сергій Кузнєцов.

Відома українська артистка вийшла з коми: усі подробиці

Ніна Кірсо (фото: instagram.com/ninakirso)

Нагадаємо, що 1 червня 2018 року у Ніни Кірсо стався інсульт. З того моменту вона перебуває в комі. 7 липня за наполяганням родичів Ніна була переведена з полтавської клініки в одну з київських лікарень. Родичі вирішили, що так у солістки групи "Фрістайл" з'явиться більше шансів на одужання.

Раніше повідомлялося про те, що працівникам швидкої допомоги в Росії довелося рятувати 69-річного Валерія Леонтьєва під час його концерту в Тулі. Повідомлялося, що співак знаходився без свідомості. Пізніше прес-секретар співака зазначила, що у нього просто "піднявся тиск".

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