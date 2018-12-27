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Відомий релігієзнавець розповів, хто може змістити з посади голову ПЦУ

STYLERЖиття    27.12.2018 - 16:02
Відомий релігієзнавець розповів, хто може змістити з посади голову ПЦУ
Фото: РБК-Україна

Обрання голови на довічний термін — православна традиція

Змінити главу Православної церкви України, який був обраний на довічний термін, може тільки церковний суд. Про це йдеться в статуті ПЦУ, розповів релігієзнавець і публіцист Олександр Саган в інтерв'ю виданню "Факти".

Експерт розповів, у випадку, якщо предстоятель фізично не зможе виконувати свої функції, то тоді на його місце можуть призначити іншого священнослужителя.

При цьому змістити з посади через проступки главу ПЦУ може тільки церковний суд.

"Остання інстанція церковного суду — Константинополь", - заявив Саган.

Нагадаємо, що патріарх Філарет розповів про створення Православної церкви України.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилася карта, відображає перейшли під юрисдикцію ПЦУ громади УПЦ Московського патріархату.

Ми також писали про те, що патріарх Кирило побоюється "кривавих конфліктів", які можуть виникнути із-за перейменування Української православної церкви.

Відео: РБК-Україна

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