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Известный религиовед рассказал, кто может сместить с должности главу ПЦУ

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 16:02
Известный религиовед рассказал, кто может сместить с должности главу ПЦУ
Фото: РБК-Украина

Избрание главы на пожизненный срок — православная традиция

Сменить главу Православной церкви Украины, который был избран на пожизненный срок, может только церковный суд. Об этом говорится в уставе ПЦУ, рассказал религиовед и публицист Александр Саган в интервью изданию "Факты".

Эксперт рассказал, в случае, если предстоятель физически не сможет выполнять свои функции, то тогда на его место могут назначить другого священнослужителя.

При этом сместить с должности из-за проступков главу ПЦУ может только церковный суд.

"Последняя инстанция церковного суда — Константинополь", - заявил Саган.

Напомним, что патриарх Филарет рассказал о создании Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что в сети появилась карта, отображающая перешедшие под юрисдикцию ПЦУ общины УПЦ Московского патриархата.

Мы также писали о том, что патриарх Кирилл опасается "кровавых конфликтов", которые могут возникнуть из-за переименования Украинской православной церкви.

Видео: РБК-Украина

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