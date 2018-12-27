Известный религиовед рассказал, кто может сместить с должности главу ПЦУ

Избрание главы на пожизненный срок — православная традиция
Сменить главу Православной церкви Украины, который был избран на пожизненный срок, может только церковный суд. Об этом говорится в уставе ПЦУ, рассказал религиовед и публицист Александр Саган в интервью изданию "Факты".
Эксперт рассказал, в случае, если предстоятель физически не сможет выполнять свои функции, то тогда на его место могут назначить другого священнослужителя.
При этом сместить с должности из-за проступков главу ПЦУ может только церковный суд.
"Последняя инстанция церковного суда — Константинополь", - заявил Саган.
Напомним, что патриарх Филарет рассказал о создании Православной церкви Украины.
Ранее сообщалось, что в сети появилась карта, отображающая перешедшие под юрисдикцию ПЦУ общины УПЦ Московского патриархата.
Мы также писали о том, что патриарх Кирилл опасается "кровавых конфликтов", которые могут возникнуть из-за переименования Украинской православной церкви.
Видео: РБК-Украина