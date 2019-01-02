Перекручення історії: Едуард Долінський жорстко засудив героїзацію Бандери

Фото: Смолоскипна хода у Києві (РБК-Україна)

Бандера відстоював Україну, вільну не тільки від Росії, але і від євреїв і поляків, нагадує Едуард Долинський

Тисячі людей зібралися в центрі Києва у вівторок, 1 січня, на смолоскипну ходу, присвячену Дню народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Такі ж заходи проходили і в інших містах України.

Думки українців про цю подію розділилися: одні активно підтримують учасників ходи, інші - засуджують.

Едуард Долінський, директор Українського єврейського комітету, вшанування Степана Бандери вважає неприйнятними. У коментарі для Styler він пояснив, чому не підтримує героїзацію Степана Бандери і інших націоналістів.

"Українцям потрібно знати всю правду про цю особистість"

“Моя думка на цей рахунок збігається з думкою центру Симона Візенталя, - говорить він. - Там кажуть, що вшанування Бандери та його спільників, які вчинили незліченні страшні злочини, є образою жертв і немислимим збоченням історії страшної трагедії, маючи на увазі Голокост. Моя особиста думка збігається з цією позицією".

Долінський підкреслює: українському суспільству не говорять всю правду про те, хто такий Степан Бандера, до чого він прагнув і що зробив.

“Тому і проходять такі марші, тому спокійно називаються вулиці його іменем, ставляться пам'ятники цій людині. Але якби українцям сказали повністю всю правду про нього, я впевнений, такого б не було. Українцям потрібно знати всю правду про цю особистість. У чому полягає ця правда? У колаборації з нацистами, у антисемітизмі. Особисто Бандера несе відповідальність як керівник організації, яка ставила своєю метою знищення євреїв, поляків – у співпраці або без співпраці з нацистами", - говорить директор Українського єврейського комітету.

Фото: Едуард Долінський, голова Українського єврейського комітету (РБК-Україна)

За словами Едуарда Долінського, члени ОУН і УПА здійснювали жорстокі погроми й убивали євреїв, потім були в складі української допоміжної поліції, яка брала участь у вбивстві близько півтора мільйонів євреїв з нацистами. І це - тільки в Україні.

“Українців, до речі, теж вбивали. За якісь політичні погляди, за те, що вони були лояльні до такої політики. Більше того, самі ж бандерівці боролися зі своїми колегами з ОУН Мельника. Вони теж одне одного вбивали до останнього дня війни. Є документи, в яких Бандера відкрито декларує, що виступає за Україну, вільну не тільки від Росії, але і від євреїв і поляків. Українська держава, відповідно до бачення Бандери, це жорстка тоталітарна держава, "Україна тільки для українців", - каже Долінський.

"У нас через це вже конфлікти з сусідніми країнами"

Сучасна Україна, яка заявляє про свої європейські намри, не може вшановувати антисеміта, і більше того – нацистського колаборанта, вважає він.

“А те, що Бандера просидів у таборі у 1942-1943 роках, ні про що не говорить. Він був в ізоляції, але його організація діяла в цей час дуже "ефективно". Але при цьому я думаю, що ця шизофренія, яка зараз відбувається з героїзацією колаборантів з нацистами, виліковна. Адже у нас через це вже є конфлікти з сусідніми країнами. Поляки кажуть, що бандерівці вбивали десятки тисяч поляків на Волині у 1943-44 роках. Також у нас вже і з чехами конфлікт", - говорить Долінський.

За його словами, в Чехії заявляють, що не згодні з героїзацією Бандери, тому що бандерівці вбивали і чехів, в тому числі і на території Волині.

“Крім того, посол Ізраїлю заявив, що шокований тим, що 2019-й рік був оголошений роком Степана Бандери в Україні. З такою політикою не погодяться й інші країни. І якщо Україна хоче продовжувати європейський шлях, то від героїзації таких особистостей потрібно буде відмовитися. Європа зараз активно підтримує Україну в зв'язку з російською агресією, але коли в Україні ситуація, дай бог, зміниться на краще, до цього питання обов'язково повернуться", - вважає Едуард Долінський.

Нагадаємо, раніше Едуард Долінський розповів про випадки антисемітизму в Україні.

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