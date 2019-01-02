Извращение истории: Эдуард Долинский жестко осудил героизацию Бандеры

Фото: Факельное шествие в Киеве (РБК-Украина)

Бандера отстаивал Украину, свободную не только от России, но и от евреев и поляков, напоминает Эдуард Долинский

Тысячи людей собрались в центре Киева во вторник, 1 января, на факельное шествие, посвященное Дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Такие же мероприятия проходили и в других городах Украины.

Мнения украинцев об этом событии разделились: одни активно поддерживают участников шествия, другие – осуждают.

Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета, чествования Степана Бандеры считает неприемлемыми. В комментарии для Styler он объяснил, почему не поддерживает героизацию Степана Бандеры и других националистов.

“Украинцам нужно знать всю правду об этой личности”

“Мое мнение на этот счет совпадает с мнением центра Симона Визенталя, - говорит он. - Там говорится, что чествование Бандеры и его сообщников, которые совершили бесчисленные страшные преступления, является оскорблением жертв и немыслимым извращением истории ужасающей трагедии, имея в виду Холокост. Мое личное мнение совпадает с этой позицией”.

Долинский подчеркивает: украинскому обществу не говорят всю правду о том, кто такой Степан Бандера, к чему он стремился и что совершил.

“Поэтому и проходят такие марши, поэтому спокойно называются улицы его именем, ставятся памятники этому человеку. Но если бы украинцам сказали полностью всю правду о нем, я уверен, такого бы не было. Украинцам нужно знать всю правду об этой личности. В чем состоит эта правда? В коллаборации с нацистами, в антисемитизме. Лично Бандера несет ответственность как руководитель организации, ставившей своей целью уничтожение евреев, поляков – в сотрудничестве или без сотрудничества с нацистами”, - говорит директор Украинского еврейского комитета.

Фото: Эдуард Долинский, глава Украинского еврейского комитета (РБК-Украина)

По словам Эдуарда Долинского, члены ОУН и УПА совершали жесточайшие погромы и убивали евреев, затем были в составе украинской вспомогательной полиции, которая участвовала в убийстве около полутора миллионов евреев вместе с нацистами. И это - только в Украине.

“Украинцев, кстати, тоже убивали. За какие-то политические взгляды, за то, что они были нелояльны к такой политике. Более того, сами же бандеровцы сражались со своими коллегами из ОУН Мельника. Они тоже друг друга убивали до последнего дня войны. Есть документы, в которых Бандера открыто декларирует, что выступает за Украину, свободную не только от России, но и от евреев и поляков. Украинское государство, согласно видению Бандеры, это жесткое тоталитарное государство, “Украина только для украинцев”, - говорит Долинский.

“У нас из-за этого уже конфликты с соседними странами”

Современная Украина, которая заявляет о своих европейских устремлениях, не может чествовать антисемита, и более того – нацистского коллаборанта, считает он.

“А то, что Бандера просидел в лагере в 1942-1943 годах, ни о чем не говорит. Он был в изоляции, но его организация действовала в это время очень “эффективно”. Но при этом я думаю, что эта шизофрения, которая сейчас происходит с героизацией коллаборантов с нацистами, излечима. Ведь у нас из-за этого уже есть конфликты с соседними странами. Поляки говорят, что бандеровцы убивали десятки тысяч поляков на Волыни в 1943-44 годах. Также у нас уже и с чехами конфликт”, - говорит Долинский.

По его словам, в Чехии заявляют, что не согласны с героизацией Бандеры, потому что бандеровцы убивали и чехов, в том числе и на территории Волыни.

“Кроме того, посол Израиля заявил, что шокирован тем,, что 2019-й год был объявлен годом Бандеры в Украине. С такой политикой не согласятся и другие страны. И если Украина хочет продолжать европейский путь, то от героизации таких личностей нужно будет отказаться. Европа сейчас активно поддерживает Украину в связи с российской агрессией, но когда в Украине ситуация, дай бог, изменится к лучшему, к этому вопросу обязательно вернутся”, - считает Эдуард Долинский.

Напомним, ранее Эдуард Долинский рассказал о случаях антисемитизма в Украине.

Также стало известно, как украинская семья спасла от нацистов будущего спикера Кнессета.