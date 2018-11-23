В мережі розкритикували невдалий пам'ятник жертвам Голодомору в Ужгороді

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Користувачі мережі порівняли пам'ятник зі сніговиком з бруду і Термінатором

Установка нового пам'ятного знаку жертвам Голодомору викликала у жителів Ужгорода дуже негативну реакцію. Городяни чекали, що пам'ятник, який з'явився на Народній площі, буде зовсім іншим. Про це вони написали в одній із спільнот Ужгорода у Facebook.

"Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про цього монстра, який коштував 2 300 000 гривень - грошей з обласного бюджету, тобто наших з вами коштів? Що воно (він, вона?) Вам нагадує? Це дійсно пам'ятник жертвам Голодомору, чи Термінатор? Він дійсно стане окрасою Ужгорода???" — задаються питанням в співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/uzhgorod.lovecity

Повідомляється, що замовником пам'ятника є ОДА Закарпаття. Саме вона фінансувала спорудження пам'ятника. Зазначається, що спочатку був обраний далеко не найкращий проект. У конкурсі брали участь ще кілька місцевих авторів, проте комісія з якихось причин вибрала саме той пам'ятник, який і був згодом встановлений на Народній площі Ужгорода.

Треба сказати, що пам'ятний знак жертвам голоду 1932-1933 р. р. обійшовся місцевій громаді в кругленьку суму: близько 2,3 мільйонів гривень. Це – бюджетні гроші, гроші платників податків, переважна більшість яких залишилися незадоволеними тим, як витрачаються їхні відрахування до бюджету. Монстр, страховисько, термінатор – як тільки ужгородці не називають у соціальних мережах новий міський пам'ятник.

"Сайлент Хілл якийсь", "Ну придурки, лише б гроші десь списати, а користі 00000", "Краще приберіть це швидше, а то самосуду уникнути не вдасться", "Совкове страхіття", "Це просто лайно з крилами)))", "Це якийсь дракон", "Гидота рідкісна", "Більше схоже на якогось десептикона з Трансформерів", – пишуть обурені мешканці Ужгорода.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/uzhgorod.lovecity

Нагадаємо, що в столиці України у зв'язку з пам'ятною датою Голодомору буде обмежено рух транспорту.

Раніше ми писали, що військові зняли зворушливий ролик про Голодомор.

Відео: (video.rbc.ua)