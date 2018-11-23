В сети раскритиковали неудачный памятник жертвам Голодомора в Ужгороде

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Пользователи сети сравнили памятник со снеговиком из грязи и Терминатором

Установка нового памятного знака жертвам Голодомора вызвала у жителей Ужгорода очень негативную реакцию. Горожане ожидали, что памятник, который появился на Народной площади, будет совершенно иным. Об этом написали в одном из сообществ Ужгорода в Facebook.

"Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом монстре, который стоил 2 300 000 гривен - денег из областного бюджета, то есть наших с вами средств? Что оно (он, она?) Вам напоминает? Это действительно памятник жертвам Голодомора, или какой-то Терминатор? Он действительно станет украшением Ужгорода???" — задаются вопросом в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/uzhgorod.lovecity

Сообщается, что заказчиком памятника является ОГА Закарпатья. Именно она финансировала возведение памятника. Отмечается, что изначально был выбран далеко не самый лучший проект. В конкурсе принимали участие еще несколько интересных проектов местных авторов, однако комиссия по каким-то причинам выбрала именно тот памятник, который и был впоследствии установлен на Народной площади Ужгорода.

Нужно сказать, что памятный знак жертвам голода 1932-33 г.г. обошелся местной общине в кругленькую сумму: порядка 2,3 миллионов гривен. Это – бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, подавляющее большинство которых остались недовольными тем, как тратятся их отчисления в бюджет. Монстр, страшилище, терминатор – как только ужгородцы не называют в социальных сетях новый городской памятник.

"Сайлент Хилл какой-то", "Ну придурки, лишь бы деньги где-то списать, а пользы 00000", "Лучше уберите это быстрее, а то самосуда избежать явно не удастся", "Совковый ужастик", "Это просто какашка с крыльями)))", "Это какой-то дракон", "Гадость редкая", "Больше похоже на какого десептиконов из Трансформеров", – пишут возмущенные жители Ужгорода.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/uzhgorod.lovecity

Напомним, что в столице Украины в связи с памятной датой Голодомора будет ограничено движение транспорта.

Ранее мы писали, что военные сняли трогательный ролик о Голодоморе.

Видео: (video.rbc.ua)