Які обмеження зняли в Україні з 5 червня: повний список дозволів

В Україні ввели адаптивний карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу і продовжують послаблювати обмеження, які діяли з березня. З 5 червня розпочався наступний етап ослаблення карантину й українцям дозволили переміщатися по країні, відвідувати церкви та ресторани. Що зміниться у житті українців – у матеріалі Styler.

Кафе і ресторани

З 5 червня в Україні дозволили повноцінно приймати відвідувачів у кафе, барах і ресторанах. Під забороною залишилося тільки проведення банкетів та урочистих заходів, дитячі ігрові кімнати, буфети самообслуговування і приготування їжі на відкритих кухнях, фастфуди з самообслуговуванням.

Зайти в приміщення можна буде тільки в супроводі співробітника. За одним столом буде дозволено сидіти одночасно 4 відвідувачам, без урахування дітей до 14 років. Всі столи повинні знаходитися на відстані 1,5 метра один від одного. Всі працівники закладів повинні бути з індивідуальним захистом: маски, окуляри, рукавички. Клієнтам доведеться перебувати в масках в той час, коли вони не їдять.

Не відкриються заклади громадського харчування в семи областях: Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька, Луганська та Київ. Там показники по коронавірусу поки залишаються високими.

Транспорт

З 5 червня будуть запущені перші рейси з аеропорту "Бориспіль" всередині країни. Міжнародне авіасполучення буде відновлено тільки 15 червня. У "Борисполі" ввели суворі правила відвідин аеропорту для пасажирів. Заборонено перебувати на території аеропорту і літаках без масок, температурний скринінг будуть проводити на в'їзді, а тих, що проводжають, пускати не будуть.

Також запущені додаткові рейси залізничного транспорту, в тому числі й на Західну Україну. Українці можуть поїхати в Ужгород, Ковель, Івано-Франківськ та Хмельницький. Квитки продають тільки на половину місць, всі пасажири дотримуються маскового режиму, температурний скринінг будуть проводити двічі: при вході у вокзал і при посадці/перевірці квитків.

В тих областях, де пандемія пішла на спад, поступово відновлюють міжобласні автобусні рейси, приміські електрички та маршрутки.

В легкових автомобілях дозволили перевезення пасажирів у кількості п'яти осіб з урахуванням водія транспортного засобу, але без урахування дітей до 14 років. У мікроавтобусах дозволено перевозити пасажирів до 8 осіб.

Церковні служби та храми

Для вірян зняли суворі обмеження і дозволили відвідування храмів та проведення церковних служб. Обов'язкова умова – дистанція між людьми повинна становити не менше 1,5 кв. м.

Крім того, жителям України, які досягли 60 років, дозволили виходити з дому і не дотримуватися суворого режиму самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві не дозволили відкрити кафе і ресторани для відвідувачів.

А також розповідали про те, що в Україні відновили авіаперевезення і повідомляли, куди й за якими правилами тепер можна полетіти.