Какие ограничения сняли в Украине с 5 июня: полный список разрешений

В Украине ввели адаптивный карантин в связи с пандемией коронавируса и продолжают ослаблять ограничения, которые действовали с марта. С 5 июня начался следующий этап ослабления карантина и украинцам разрешили перемещаться по стране, посещать церкви и рестораны. Что изменится в жизни украинцев – в материале Styler.

Кафе и рестораны

С 5 июня в Украине разрешили полноценно принимать посетителей в кафе, барах и ресторанах. Под запретом осталось только проведение банкетов и торжественных мероприятий, детские игровые комнаты, буфеты самообслуживания и приготовление еды на открытых кухнях, фастфуды с самообслуживанием.

Зайти в помещение можно будет только в сопровождение сотрудника. За одним столом будет разрешено сидеть одновременно 4 посетителям, без учета детей до 14 лет. Все столы должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Все работники заведений должны быть с индивидуальной защитой: маски, очки, перчатки. Клиентам придется находиться в масках в то время, когда они не едят.

Не откроются заведения общественного питания в семи областях: Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая, Луганская и Киев. Там показатели по коронавирусу пока остаются высокими.

Транспорт

С 5 июня будут запущены первые рейсы из аэропорта "Борисполь" внутри страны. Международное авиасообщение будет возобновлено только 15 июня. В "Борисполе" ввели строгие правила посещения аэропорта для пассажиров. Запрещено находиться на территории аэропорта и самолетах без масок, температурный скрининг будут проводить на въезде, а провожающих пускать не будут.

Также запущены дополнительные рейсы железнодорожного транспорта, в том числе и на Западную Украину. Украинцы могут поехать в Ужгород, Ковель, Ивано-Франковск и Хмельницкий. Билеты продают только на половину мест, все пассажиры соблюдают масочный режим, температурный скрининг будут проводить дважды: при входе в вокзал и при посадке/проверке билетов.

В тех областях, где пандемия пошла на спад, постепенно восстанавливают межобластные автобусные рейсы, пригородные электрички и маршрутки.

В легковых автомобилях разрешили перевозку пассажиров в количестве пяти человек с учетом водителя транспортного средства, но без учета детей до 14 лет. В микроавтобусах разрешено перевозить пассажиров до 8 человек.

Церковные службы и храмы

Для верующих сняли строгие ограничения и разрешили посещение храмов и проведение церковных служб. Обязательное условие – дистанция между людьми должна составлять не менее 1,5 кв.м.

Кроме того, жителям Украины, которые достигли 60 лет, разрешили выходить из дома и не соблюдать строгий режим самоизоляции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве не разрешили открыть кафе и рестораны для посетителей.

А также рассказывали о том, что в Украине возобновили авиаперевозки и сообщали, куда и по каким правилам теперь можно полететь.