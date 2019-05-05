Якої війни? У Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО (фото)

Водій маршрутки в Дніпрі нахамив ветерану і інваліду російсько-української війни на Донбасі Владиславу Сологубу. Боєць 93 бригади, який в 2015 році отримав важке поранення рук під час бойових дій, зіткнувся із грубим ставленням, коли заходив у автобус, що слідував по маршруту №146. Про це повідомив користувач Facebook з ніком Gadek Radolini.

Також в мережі опублікували фото маршрутки.

Водій маршрутки в Дніпрі нагрубив ветерану АТО (фото: facebook.com/gadek.radolini)

"Ветеран АТО, який отримав інвалідність під час бойових дій, Сологуб Владислав розповів про хамське відношення водія маршрутки до нього, як до інваліда війни", - йдеться в повідомленні.

Далі наводиться розповідь самого ветерана:

"Вечір, Дніпро. Заходжу в маршрутку. Кажу, що інвалід війни, запитує - якої. Я питаю, а яка зараз. Відповідь - ніякої. Тоді я уточнюю - АТО. Відповідь "Проходь, бл*дь, атошник".

Зрозуміло, що я нікуди не поїхав, мені з ним без грошей не по дорозі".

Фото: Владислав Сологуб (facebook.com/gadek.radolini)

Зазначається, що користувачі мережі висловлюють своє обурення такою хамською поведінкою водія маршрутки і закликають адміністрацію фірми-перевізника покарати його.

Як повідомлялося раніше, в Мелітополі водій маршрутки відмовлявся везти бійця з УБС і його вагітну дружину.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі маршрутник образив бійця і погрожував розправою.

Додамо, що в Запоріжжі судять ветерана АТО Святослава-Андрія Грушевського, який вдарив водія маршрутки за відмову у безкоштовному проїзді та хамство в свою сторону.