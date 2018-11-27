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Кам'янець-Подільська фортеця: чарівні фото снігового королівства

STYLERЖиття    27.11.2018 - 18:05
Кам'янець-Подільська фортеця: чарівні фото снігового королівства
Фото: (facebook.com/zamki kreposti ukraini)

Пам'ятка Поділля вражає своєю казковістю

Середньовічний замок міста Кам'янець-Подільський є одним з історичних пам'яток України і щорічно туристи з'їжджаються туди, щоб відобразити неймовірну красу. Під сніговою ковдрою фортеця здається особливо чарівною. Зимові знімки опублікував Укрінформ.

Імовірно замок існував ще у часи Київської Русі, однак кам'яний замок побудували литовські князі Коріатовичі. З 1362 по 1434 рік фортеця в комплексі з оборонними спорудами міста стала головним форпостом литовської, а з 1434 по 1793 рік — польської влади на Поділлі, і відігравала значну роль у відбитті турецько-татарських походів на Захід.

 

Фото: (укрінформ.ua)

Фортеця в Кам'янці-Подільському вперше згадується в 1374 році в грамоті князя Юрія Коріатовича. У той час вежі і стіни були вже кам'яними і частково дерев'яними. Фортеця знаходилася біля входу в місто, до якого вів вузький 9-метровий перешийок, і була його надійним захистом.

 

Фото: (ukrinform.ua)

Нагадаємо, українцям показали мальовничі осінні фото Києва.

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Відео: РБК-Україна

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