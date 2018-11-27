Каменец-Подольская крепость: завораживающие фото снежного королевства

Фото: (facebook.com/zamki kreposti ukraini)

Достопримечательность Подолья поражает своей сказочностью

Средневековый замок города Каменец-Подольский является одним из исторических памятников Украины и ежегодно туристы съезжаются туда, чтобы запечатлеть невообразимую красоту. Под снежным одеялом крепость кажется особенно неотразимой. Зимние снимки опубликовал Укринформ.

Предположительно замок существовал ещё во времена Киевской Руси, однако каменный замок построили литовские князья Кориатовичи. С 1362 по 1434 год крепость в комплексе с оборонными сооружениями города стала главным форпостом литовской, а с 1434 по 1793 год — польской власти в Подолье, и играла значительную роль в отражении турецко-татарских походов на Запад.

Фото: (ukrinform.ua)

Крепость в Каменце-Подольском впервые упоминается в 1374 году в грамоте князя Юрия Кориатовича. В то время башни и стены были уже каменными и частично деревянными. Крепость находилась у входа в город, к которому вел узкий 9-метровый перешеек, и была его надёжной защитой.

Фото: (ukrinform.ua)

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Видео: РБК-Украина