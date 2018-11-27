ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Каменец-Подольская крепость: завораживающие фото снежного королевства

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 18:05
Каменец-Подольская крепость: завораживающие фото снежного королевства
Фото: (facebook.com/zamki kreposti ukraini)

Достопримечательность Подолья поражает своей сказочностью

Средневековый замок города Каменец-Подольский является одним из исторических памятников Украины и ежегодно туристы съезжаются туда, чтобы запечатлеть невообразимую красоту. Под снежным одеялом крепость кажется особенно неотразимой. Зимние снимки опубликовал Укринформ.

Предположительно замок существовал ещё во времена Киевской Руси, однако каменный замок построили литовские князья Кориатовичи. С 1362 по 1434 год крепость в комплексе с оборонными сооружениями города стала главным форпостом литовской, а с 1434 по 1793 год — польской власти в Подолье, и играла значительную роль в отражении турецко-татарских походов на Запад.

 

Фото: (ukrinform.ua)

Крепость в Каменце-Подольском впервые упоминается в 1374 году в грамоте князя Юрия Кориатовича. В то время башни и стены были уже каменными и частично деревянными. Крепость находилась у входа в город, к которому вел узкий 9-метровый перешеек, и была его надёжной защитой. 

 

Фото: (ukrinform.ua)

Напомним, украинцам показали живописные осенние фото Киева.

Мы писали, что Гайтана очаровала новогодней фотосессией с дочкой.

А также сообщали, что в сети показали сказочные пейзажи заснеженных Карпат.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины фото
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь