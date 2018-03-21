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Карта без Криму: український канал прийняв важливе рішення

STYLERLIFE        21.03.2018 - 20:41
Фото: Логотип СТБ (stb.ua)
Фото: Логотип СТБ (stb.ua)

Телеканал провів розслідування і наказав винного

Український телеканал СТБ, який показав в ефірі карту нашої країни без Криму, прийняв важливе рішення звільнити режисера монтажу проекту "Холостяк", який допустив помилку. Про це повідомляється на сторінці Facebook телеканалу.

"Режисер монтажу, який працював над цією інфографікою, повністю усвідомлює, що наслідки його помилки призвели до ситуації, що в ефірі телеканалу з'явилася карта України, обриси якої суперечать позиції каналу відносно державних кордонів України статусу півострова Крим як невід'ємної частини нашої країни. Телеканал СТБ припиняє співпрацю з режисером монтажу проекту "Холостяк" з сьогоднішнього дня (21 березня)", - сказано в повідомленні.

СТБ ще раз вибачився перед своїми глядачами.

"Ми оперативно виправили помилку у всіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ. Телеканал в жодному разі не знімає з себе видеоответственности за цю ситуацію. Ще раз просимо вибачення перед усіма глядачами", - підсумували на сторінці.

Нагадаємо, що раніше на офіційній сторінці СТБ в Facebook було опубліковано звернення до телеглядачів, в якому представники телеканалу попросили у них прощення за трансляцію в ефірі зображення карти України без анексованого Росією Криму. Керівництво каналу повідомило, що не знімає з себе відповідальності за скоєне і назвало Крим українським.

Читайте також 16 березня телеканал UA:Перший показав у прямому ефірі карту України без окупованої Росією Криму.

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Теги: Крым, карта
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